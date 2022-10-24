Появились кадры конфликта с участием Витаса в московском караоке-клубе

В распоряжении «Известий» в понедельник, 24 октября, появились кадры инцидента с участием певца Витаса (Виталия Грачева), который в одном из столичных караоке-клубов в ходе разгоревшегося с мужчиной конфликта распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Камеры заведения запечатлели, как конфликтующие стороны спорят между собой. Разрешить конфликт пытались находящиеся рядом с ними девушки, но безуспешно — певец резко вытащил перцовый баллончик и распылил его перед лицом оппонента.

По данным «Известий», потерпевшим является 38-летний чиновник Минтруда. Как рассказал источник, после инцидента мужчине потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировал у него химический ожог первой степени.

22 октября стало известно, что сотрудники полиции начали проверку обстоятельств произошедшего. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили, что потерпевший сам обратился в полицию.