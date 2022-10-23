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Полиция начала проверку конфликта с участием певца Витаса в караоке в Москве

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Сотрудники полиции начали проверку обстоятельств инцидента с участием эстрадного певца Витаса, произошедшего в одном из столичных караоке-клубов. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в правоохранительных органах Москвы.

Проверка была начата после заявления о том, что Витас во время конфликта с одним из посетителей заведения распылил оппоненту в лицо содержимое газового баллончика.

«Накануне в ОМВД по Пресненскому району с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Виталий Грачев, более известный как певец Витас, распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После инцидента заявитель был вынужден обратиться за медицинской помощью», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили, что потерпевший сам обратился в полицию.

«По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении пресс-службы.

В сентябре сообщалось о стрельбе возле ночного клуба «16 тонн» в Москве. Сообщалось об одном пострадавшем. Погибших нет.

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