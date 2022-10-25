Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в крупных городах России

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями сентября в городах с населением до 500 тыс. стали предложения для разработчика в Брянске, супервайзера в Мурманске и водителя трала в Братске. Об этом «Известиям» сообщили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые проанализировали 24 тыс. предложений на рынке.

Так, в топ предложений сентября вошли вакансии разработчика «1С-Битрикс» в Брянске и водителя трала (категория Е) Братске — зарплата на этих позициях достигала 180 тыс. рублей. Также в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в сентябре оказались предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Братске, Вологде, Иваново, Калининграде, Калуге, Мурманске, Нижневартовске — вакансии врачей. Так, врачу-колопроктологу в Калуге обещают от 100 тыс. рублей, заместителю главного врача по хирургии в Калининграде и врачу-онкологу в Мурманске — от 90 тыс. рублей, а врачу-эндоскописту в Братске готовы платить от 80 тыс. рублей.

В Брянске в топ лучших по оплате вошли вакансии ведущего зоотехника и агронома с зарплатами до 124 тыс. рублей и 70 тыс. рублей соответственно. В Курске самой выгодной оказалась вакансия менеджера по продажам на зарплату от 60 тыс. рублей, в Нижневартовске — водителя категории Е с зарплатой от 95 тыс. рублей, в Великом Новгороде — председатель комитета государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, которому обещают 110–115 тыс. рублей. В Калуге самую большую зарплату — от 130 тыс. рублей — готовы были платить начальнику управления реализации услуг и учета электроэнергии.

Ранее в октябре сообщалось, что 33% россиян каждый месяц стараются откладывать более трети от своего заработка. Исследование показало, что еще 37% опрошенных откладывают меньшие суммы, 30% не копят деньги.