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Треть россиян откладывает каждый месяц более 30% зарплаты

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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В России 33% россиян каждый месяц стараются откладывать более трети от своего заработка, следует из исследования аналитиков финансовых сервисов Platforma и финансового маркетплейса «Сравни», с которым ознакомились «Известия».

Дело бремени: продолжат ли банки повышать ставки по кредитам
Что ждать заемщикам на фоне частичной мобилизации

Еще 37% опрошенных откладывают меньшие суммы, 30% не копят деньги.

При этом за последние три года 40% респондентов брали кредит единожды, 41% — несколько раз, 12% — не более одного раза в год, 7% рассказали, что вынуждены были брать кредиты постоянно. Чаще всего (31%) опрошенных россиян брал заем на сумму не более 50 тыс. рублей. Согласно исследованию, ежемесячные платежи по кредитной карте в срок оплачивает лишь каждый второй респондент (47%).

«Но даже несмотря на нестабильность в экономической сфере, кредитные рейтинги россиян улучшились. По данным «Сравни», в III квартале 2022 года средний кредитный рейтинг россиян составил 611 баллов, что выше показателей аналогичного периода прошлого года — 575 баллов», — уточнили аналитики.

Наиболее ответственные должники — россияне в возрасте от 47 лет.

При этом, по словам заместителя гендиректора маркетплейса «Сравни» Алексея Грибкова, больше всего заемщиков с кредитным рейтингом 1000 баллов живут в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

«Пользователей с низким кредитным рейтингом чаще всего можно встретить в Пензенской области, Татарстане и Кировской области», — сказал он.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что крупные банки в конце сентября и начале октября подняли ставки по кредитам.

В то же время, по данным Центробанка, розничный кредитный портфель банковского сектора за восемь месяцев 2022 года вырос на 1,1 трлн рублей, что в три раза ниже динамики 2021 года. Аналитик «Выберу.ру» Ирина Андриевская привела прогноз, согласно которому рынок кредитования ждет новая волна замедления из-за частичной мобилизации. Она отметила, что онлайн-спрос на кредитные продукты уже начал падать в сентябре, хотя еще в июле и августе количество запросов росло на 12–15%.

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