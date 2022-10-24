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Аналитик объяснил падение китайского фондового рынка

Аналитик Лукьянчиков: инвесторы негативно восприняли избранный состав постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая
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Фото: Global Look Press/Chinafotopress
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Снижение индексов на китайском фондовом рынке наблюдалось в начале новой торговой недели. Как рассказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков, традиционно съезды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) не вызывали высокой волатильности на китайском рынке, однако в этот раз всё было иначе: по итогам съезда 24 октября индекс CSI 300 снизился почти на 3%, индекс Hang Seng упал на 6,3%, а индекс Hang Seng Tech обвалился на 9,6%.

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Говоря о причине падения рынка, он отметил, что инвесторы негативно восприняли избранный на съезде новый состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК — высшего органа власти, который состоит из семи человек и определяет политику КНР во всех сферах.

«Вопреки всем ожиданиям, ни один член «комсомольской группы» политиков, возглавляемой текущим премьер-министром Ли Кэцяном и выступавшей за сотрудничество с США и снятие коронавирусных ограничений, не смог переизбраться не только в постоянный комитет, но и в само политбюро (24 человека), в связи с чем «комсомольская группа» полностью потеряла влияние на проводимую в Китае политику», — сказал Лукьянчиков.

Эксперт уточнил, что сохранивший пост генсека Си Цзиньпин, автоматически прошедший в постоянный комитет в третий раз, добился избрания в постоянный комитет еще трех своих выдвиженцев, «получив большинство лояльных себе политиков в высшем руководящем органе». Остальные три члена нового политбюро — представители «шанхайской группировки», которая сотрудничает с группой Си Цзиньпина, уточнил он.

«Таким образом, текущий глава китайского государства получил полный контроль над принятием важнейших решений по внутренней и внешней политике КНР», — добавил аналитик.

По словам Лукьянчикова, особое внимание вызвало избрание Ли Цяна на второе по главенству после Си Цзиньпина место в политбюро. Ли Цян — глава КПК в Шанхае, он был ответственен за двухмесячный локдаун этого города в апреле-мае этого года.

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«Исторически именно второй по главенству член политбюро избирался в марте следующего года в качестве главы правительства КНР. Такое повышение Ли Цяна в составе политбюро может означать, что политика «нулевой терпимости» к коронавирусу будет сохранена на неопределенный срок, что негативно скажется на экономическом восстановлении страны», — считает аналитик.

Кроме того, он отметил, что на настроение инвесторов не повлияли положительные макроэкономические данные. Так, ВВП Китая за второй квартал 2022 года вырос на 3,9% год к году против ожидаемых 3,4%. Также выше ожиданий оказался объем промышленного производства — 6,3%, привел данные эксперт, уточнив, что при этом ниже ожиданий оказался объем розничных продаж — рост составил 2,5% против прогноза в 3,3%.

«По итогам 20-го съезда КПК становится ясно, что политика «нулевой терпимости» к коронавирусу и конфронтации с США практически гарантированно остается в силе. Мы ожидаем сохранения статус-кво в политике Китая как минимум до марта 2023 года (до назначения нового правительства). Наш общий прогноз по китайскому рынку на четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года — нейтральный», — спрогнозировал аналитик.

Также, по его словам, в связи с усилением власти Си Цзиньпина ожидается сохранение текущей политики в отношении секторов финансового рынка КНР. Предполагается, что из-за государственного давления сохранится негативная динамика в секторе недвижимости и технологических гигантов.

«Долгосрочно наиболее перспективными, по нашему мнению, эмитентами на китайском рынке остаются технологические компании в стратегических отраслях, пользующихся господдержкой: в первую очередь это компании, занимающиеся разработками в таких сферах, как искусственный интеллект, полупроводники, солнечная энергетика и электромобили, однако представители этих секторов, как и все китайские акции, сейчас в большей степени зависят от общей экономической обстановки в КНР, чем от отдельных корпоративных событий», — заключил он.

Си Цзиньпин был переизбран на пост генсекретаря КПК на третий срок 23 октября. Он также сохранил пост председателя военного совета Коммунистической партии Китая.

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