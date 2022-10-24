Угнавшим в Венеции гондолу туристам из Франции грозит штраф до €15 тыс.

Двое французских туристов украли гондолу в Венеции, им грозит штраф до €15 тыс. Об этом 24 октября сообщила газета Il Messaggero.

20-летние туристы угнали гондолу в полночь понедельника от знаменитого моста Академии. Оттуда они прошли по Большому каналу, пока не достигли дверей музея Гуггенхайма. Однако их выдало отсутствие навыков управления гондолой, это привлекло внимание некоторых сотрудников отеля Danieli.

Они сообщили в полицию, в итоге туристов задержали

«Они казались очень счастливыми, они не сожалели, они не извинялись. Они смеялись, как будто это была игра», — сказал владелец гондолы Джорджио Богьоло,

По его словам, прикоснуться к чужой гондоле равносильно киданию камней в Эйфелеву башню.

Гондольер рассказал, что французы выбросили в канал одеяло, подушки, а также весла, необходимые для движения лодки. Он через своего адвоката намерен потребовать от двух туристов компенсацию в размере от €10 тыс. до €15 тыс. за утерянные ими предметы и захват гондолы. Кроме того, к иску добавят сумму морального вреда.

В июне итальянец погиб во время попытки ограбления школьного автомата с едой. Злоумышленник разбил стекло устройства ночью и, по версии следствия, порезался об осколок и потерял много крови.