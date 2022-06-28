Итальянец погиб во время ограбления школьного автомата с едой

В Италии безработный мужчина умер при попытке обокрасть школьный автомат с едой. Об этом 27 июня сообщает газета La Sicilia.

33-летний житель города Каникатти ночью проник в здание местной школы, чтобы украсть из автомата еду и деньги. Злоумышленник разбил стекло устройства и, по версии следствия, порезался об осколок и потерял много крови. Его тело утром обнаружили сотрудники учебного заведения.

В феврале в Подмосковье мужчина погиб при попытке взорвать банкомат с целью кражи денег. Двое злоумышленников пытались вскрыть банкомат при помощи газа, из-за чего произошел взрыв и за ним — небольшое возгорание. Взрывной волной повредило остекление фасада, внутреннюю отделку и входную дверь. В результате взрыва один из злоумышленников погиб. Денежные средства им похитить не удалось.