Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России. На эту тему он высказался в понедельник, 24 октября.

Мишустин провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Он подчеркнул, что российские военные, участвующие в спецоперации по защите Донбасса должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки.

«Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов для личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений», — заявил премьер.

По словам Мишустина, члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами и медизделиями, питанием военных.

«Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб», — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что «решения должны приниматься максимально быстро и четко, разумеется, не в ущерб качеству, с учетом всех аспектов, с выверкой позиций и снятием разногласий, буквально в режиме реального времени».

Совет будет заниматься широким спектром задач: определением целевых заданий по поставкам вооружений и техники, бюджетным финансированием, формированием цен, подбором поставщиков и подрядчиков, созданием профильной инфраструктуры.

Ранее, 20 октября, мобилизованные на полигоне в Рязанской области, ход подготовки которых оценил президент России Владимир Путин, рассказали, что им было выдано современное обмундирование и что они успешно проходят военную подготовку. Они заверили, что всем обеспечены.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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