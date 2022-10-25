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Врач перечислила полезные свойства сыра

Диетолог Тихомирова: сыр входит в состав практически всех диет из-за большого количества полезных жиров
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Фото: Global Look Press/Siepmann
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Любой сыр, приготовленный по правильной технологии, полезен для здоровья из-за высокого содержания белка и полезных жиров. Однако лучше остановить свой выбор на классических, твердых и молодых, рассольных сырах. Такой совет в беседе с «Известиями» дала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

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Она пояснила, что сыр — это молочный продукт, который получают из использованием молока и молокосвертывающего фермента. В процессе свертывания молока получается выжимка — это и есть сыр. Любой сыр не содержит лактозу, поскольку во время переработки теряет весь молочный сахар. Поэтому в сыре содержатся только молочный жир и белок.

Как отметила диетолог, самые распространенные виды сыров — это классические (к ним относятся твердые сорта, такие как российский, костромской, гауда), и молодые рассольные сыры (адыгейский, моцарелла, сулугуни). В сравнении с классическими в молодых сырах содержание белков и углеводов меньше, поэтому они считаются менее калорийными.

«Любой сыр, приготовленный по правильной технологии, в том числе без использования растительных масел, безусловно, полезен для здоровья. Такой продукт содержит большое количество белка, который, в свою очередь, легко и быстро усваивается в организме. Наличие жира в составе сыра способствует повышению иммунитета и оказывает положительное влияние на нервную систему», — указала Тихомирова.

По ее словам, сыр входит в состав практически всех диет, поскольку содержит большое количество полезных жиров, которые дарят чувство сытости. Кроме того, в сыре содержится идеальная концентрация кальция и фосфора, которые легко и быстро усваиваются в организме. Эти макроэлементы необходимы для здоровья костей, связок, суставов и мышц, поэтому важно, чтобы они поступали в организм ежедневно.

При этом следует помнить, что в зависимости от сорта сыры различаются содержанием соли. Так, людям с гипертонией и лишним весом лучше отдать предпочтение молодым сырам — в этом случае идеально подойдет моцарелла, поскольку этот продукт практически не соленый. Кроме того, диетолог порекомендовала употреблять соленый сыр только в первой половине дня.

«Все виды сыров полезны, если правильно изготовлены. При выборе сыра не стоит брать плавленый сыр, так как часто он отличается некачественным составом. Лучше остановить свой выбор на классических твердых и молодых рассольных сырах», — добавила Тихомирова.

Ранее в октябре главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о пользе темных сортов шоколада. По ее словам, этот продукт может способствовать повышению продуктивности работы мозга, а также нормализации давления. Кроме того, умеренное потребление темного шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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