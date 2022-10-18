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Диетолог рассказала о пользе темного шоколада

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Фото: Global Look Press/Ralph Kerpa
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Употребление темных сортов шоколада с высоким процентом содержания какао бобов может способствовать повышению продуктивности работы мозга, а также нормализации давления. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова 18 октября.

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«Небольшой квадратик, около 20 граммов, темного шоколада действительно можно назвать полезным десертом», — сказала она «РИА-Новости»

Умеренное потребление такого десерта также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила врач. Однако, добавила Стародубова, уровень содержания какао бобов в темном шоколаде должен превышать 75%.

Стародубова объяснила полезность высоким содержанием в какао-бобах антиоксидантов и биофлавоноидов.

Врач напомнила, что при всей пользе отдельных ингредиентов, входящих в состав сладостей и шоколада, конфеты нельзя рассматривать в качестве источника полезных веществ.

«Конечно, полностью отказаться от любимых конфет сложно, но стоит учесть, что даже для здорового человека с нормальной массой тела сладости не являются продуктом на каждый день. Их можно включать в рацион питания лишь иногда», — добавила Стародубова.

В качестве альтернативы сладкому она посоветовала свежие фрукты и ягоды без сахара, несладкий мармелад или пастилу.

14 октября врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, какие ошибки совершают люди, желающие сбросить лишний вес. По ее словам, худеющие часто резко уменьшают калорийность пищи, игнорируют фрукты и овощи, а также ограничивают употребление зерновых продуктов, что является ошибкой при похудении.

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