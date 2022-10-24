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Продажи подержанных Lada сократились в России на 10%

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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С августа по сентябрь 2022 года объем продаж подержанных Lada сократился в России на 10%. Об этом 24 октября сообщило агентство «Автостат Инфо».

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В количественном выражении объем упал со 135 728 до 122 309 единиц авто.

За три квартала текущего года на российском вторичном авторынке было продано 999 577 Lada с пробегом. Это на 8,3% меньше результатов 2021 года. Тогда было реализовано 1 089 462 единицы.

В модельном рейтинге в сентябре 2022 года Lada-2114 вышла на первое место, став самой востребованной подержанной машиной марки. При этом модель заняла в общем рейтинге автомобилей с пробегом только третье место. Первое и второе достались Hyundai Solaris и Kia Rio, 12 032 авто и 11 747 машин соответственно.

На втором месте среди машин с пробегом производства «АвтоВАЗ» у седана Lada 2107: в сентябре 2022 года продано 10 749 автомобилей.

Третье место завоевала Lada Priora. В сентябре текущего года было продано 10 103 машин с пробегом. Кроме того в Топ-5 машин с ладьей на капоте среди авто с пробегом вошли Lada Granta (9784 авто) и Lada Niva (7851 штук).

18 октября АвтоВАЗ сообщил, что продолжит обслуживать снятую с производства модель Lada Xray. Специалисты завода заверили тех, кто приобрел Lada Xray, что гарантийное и постгарантийное обслуживание модели обязательно продолжится. В сентябре 2022 года стало известно, что предприятие «АвтоВАЗ» не планирует возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли в машине импортных комплектующих.

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