АвтоВАЗ продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray

В компании «АвтоВАЗ» рассказали, что проблем у автовладельцев с обслуживанием снятой с производства Lada Xray не возникнет. Об этом 18 октября сообщает «РИА Новости».

Заводские специалисты заверили, что гарантийное и постгарантийное обслуживание Lada Xray продолжится, несмотря на снятие модели с производства.

«Гарантия продолжает действовать для автомобилей на гарантии, постгарантийное обслуживание продолжится в течение всего срока службы товара», — сообщили в АвтоВАЗе.

В сентябре текущего года на АвтоВАЗе стало известно, что завод не планирует возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортных комплектующих.

11 октября стало известно, что в рамках договоренностей о передаче 100% российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в государственную собственность АвтоВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке. Планируется, что дилеры Nissan, которые примут решение продолжить работу с автомобилями японской марки, подпишут соответствующие соглашения с АвтоВАЗом, который возьмет под свое управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов.