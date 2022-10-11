«АвтоВАЗ» обеспечит послепродажное обслуживание Nissan в России

В рамках договоренностей о передаче 100% российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в государственную собственность «АвтоВАЗ» возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба предприятия.

В компании сообщили, что после подписания необходимых соглашений «АвтоВАЗ» начнет процесс перевода под свое управление функций гарантийного и послепродажного обслуживания клиентов Nissan, для чего будет использован аналогичный успешный опыт с брендом Renault.

Планируется, что дилеры Nissan, которые примут решение продолжить работу с автомобилями японской марки, подпишут соответствующие соглашения с «АвтоВАЗом», который возьмет под свое управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов.

«В условиях растущего санкционного давления и повышенной неопределенности «АвтоВАЗ» приложит максимум усилий для успешного и оперативного перевода под свое управление системы гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей Nissan на российском рынке. Нашей главной целью является обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов и сохранение привычного уровня сервиса», — заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

11 октября стало известно, что завод Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга компании в Москве будут переданы российскому институту НАМИ. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что данная сделка имеет важное значение для отрасли. Он сообщил, что в результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохранятся ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около 2 тыс. сотрудников предприятия.