Лукашенко указал на непоколебимость Белоруссии перед санкциями Запада

Экономика Белоруссии в 2022 году выдержала санкционный напор от западных стран, сказал президент страны Александр Лукашенко в понедельник, 24 октября, в интервью БелТА.

«Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе — мы выдержали эти санкции», — приводит его слова «Газета.Ru».

Лукашенко уточнил, что под санкционным давлением Белоруссия проработала фактически год.

17 октября в белорусском Совете безопасности высказались, что Запад всеми способами подталкивает Украину к продолжению конфликта и пытается втянуть в него Белоруссию. Однако Минск не нацелен на это и всегда решал все вопросы лишь миром, переговорами и диалогом, заверил секретарь Совбеза Александр Вольфович.

25 сентября глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что республика сможет выстоять в условиях санкций Запада, и призвал вернуться к диалогу.

21 сентября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья выступил против вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также осудил санкции в отношении РФ. Он напомнил, что Куба выступает за дипломатическое решение ситуации на Украине, и призвал к дипломатическому урегулированию ситуации.