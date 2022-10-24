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У готовивших теракт в Пятигорске обнаружили 30 взрывных устройств

Мэр Пятигорска Ворошилов сообщил, что у задержанных за подготовку теракта найдены 30 взрывных устройств
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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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У подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске найдены 30 взрывных устройств. Как сообщил 24 октября глава города Дмитрий Ворошилов, работники спецслужб обнаружили гранаты и более 80 кг поражающих элементов к ним.

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«Проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты 30 взрывных устройств, большее количество из которых составляли РГД-5 и Ф-1. Вместе с этим изъяты более 80 кг поражающих элементов, а также центнеры селитры», — написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

Глава Пятигорска добавил, что в телефонах задержанных также были найдены карты и планы отдела полиции, указала «Газета.Ru».

Ранее в понедельник стало известно, что в Пятигорске Ставропольского края сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. От них получены признательные показания. Как отметили в ФСБ РФ, в ячейку входили граждане республик Центральной Азии. Устроить теракт они планировали по указанию зарубежных эмиссаров.

Ранее, 7 октября, ФСБ сообщила о задержании членов законспирированной ячейки ИГ в Ставрополе. Отмечалось, что они планировали совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.

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