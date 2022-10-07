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В Ставрополе задержаны планировавшие теракт члены ячейки ИГ
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В Ставрополе задержаны планировавшие теракт члены ячейки ИГ

ФСБ: в Ставрополе задержаны планировавшие теракт члены законспирированной ячейки ИГ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Ставрополе задержаны члены законспирированной ячейки «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) за подготовку теракта. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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По предварительным данным, задержанные планировали по указанию зарубежных эмиссаров ИГ совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, они были задержаны при подготовке теракта.

В местах их проживания были обнаружены компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Задержанные дали признательные показания.

27 сентября сотрудники ФСБ в Московской области задержали 24-летнего уроженца Центральной Азии, вербовавшего мусульман в ряды «Исламского государства». Задержанный распространял радикальные пропагандистские материалы о действиях террористов среди своих земляков по местам их работы в Москве и Воронеже.

В настоящий момент против мужчины возбуждено дело и предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Сейчас он находится в СИЗО.

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