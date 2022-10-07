В Ставрополе задержаны планировавшие теракт члены ячейки ИГ

В Ставрополе задержаны члены законспирированной ячейки «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) за подготовку теракта. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По предварительным данным, задержанные планировали по указанию зарубежных эмиссаров ИГ совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, они были задержаны при подготовке теракта.

В местах их проживания были обнаружены компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Задержанные дали признательные показания.

27 сентября сотрудники ФСБ в Московской области задержали 24-летнего уроженца Центральной Азии, вербовавшего мусульман в ряды «Исламского государства». Задержанный распространял радикальные пропагандистские материалы о действиях террористов среди своих земляков по местам их работы в Москве и Воронеже.

В настоящий момент против мужчины возбуждено дело и предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Сейчас он находится в СИЗО.