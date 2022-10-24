Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом «грязной бомбе»
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Авто
Сотрудники российских силовых структур будут ездить на Haval F7 и F7x
Мир
Глава МИД Великобритании заявил о готовности отдать свой голос за Риши Сунака
Происшествия
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
Шольц заявил об отсутствии у 20–30% жителей ФРГ поддержки в отправке Киеву оружия
Авто
Дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний
Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости до утра понедельника
Мир
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Мир
Россиянину Виннику грозит в США до 50 лет лишения свободы
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Сотрудники российских силовых структур будут ездить на Haval F7 и F7x

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кроссоверы Haval F7 и F7x будут нести службу в российских силовых структурах. Об этом 24 октября сообщила «Российская газета».

Инь и янь: Haval Dargo против Chery Tiggo 8 Pro Max
В чем похожи и чем отличаются два китайских кроссовера

Согласно опубликованному Росстандартом Одобрению типа транспортного средства, ОТТС, китайские кроссоверы Haval моделей F7 и F7x, которые производятся на российском заводе Great Wall в Тульской области, получат модификации для Минобороны, Росгвардии, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета, сообщила газета.

Переоборудованием автомобилей для нужд силовых ведомств займется компания «СТ Нижегородец». Она будет наносить на машины соответствующую цветографическую схему, а также укомплектует машины светосигнальными огнями, радиостанциями и другим оборудованием, необходимым для эксплуатации в ведомствах.

Haval F7 и F7x предлагаются с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2 л мощностью 150 и 190 л.с. Оба мотора работают с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Цены на Haval F7 стартуют на российском рынке от 2,3 млн рублей, кросс-купе Haval F7x — от 2,4 млн рублей.

20 октября стало известно, что китайский бренд Tank (входит в концерн Great Wall Motors) появится в России до конца 2022 года. На российском рынке появятся внедорожники Tank 300 и Tank 500. Автомобили будут доступны с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. Кроме того, появятся модификации с трехлитровым V6 мощностью 290 л.с. В компании пообещали, что для российского рынка будут доступны и гибридные версии автомобилей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022