Сотрудники российских силовых структур будут ездить на Haval F7 и F7x
Кроссоверы Haval F7 и F7x будут нести службу в российских силовых структурах. Об этом 24 октября сообщила «Российская газета».
Согласно опубликованному Росстандартом Одобрению типа транспортного средства, ОТТС, китайские кроссоверы Haval моделей F7 и F7x, которые производятся на российском заводе Great Wall в Тульской области, получат модификации для Минобороны, Росгвардии, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета, сообщила газета.
Переоборудованием автомобилей для нужд силовых ведомств займется компания «СТ Нижегородец». Она будет наносить на машины соответствующую цветографическую схему, а также укомплектует машины светосигнальными огнями, радиостанциями и другим оборудованием, необходимым для эксплуатации в ведомствах.
Haval F7 и F7x предлагаются с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2 л мощностью 150 и 190 л.с. Оба мотора работают с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Цены на Haval F7 стартуют на российском рынке от 2,3 млн рублей, кросс-купе Haval F7x — от 2,4 млн рублей.
20 октября стало известно, что китайский бренд Tank (входит в концерн Great Wall Motors) появится в России до конца 2022 года. На российском рынке появятся внедорожники Tank 300 и Tank 500. Автомобили будут доступны с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. Кроме того, появятся модификации с трехлитровым V6 мощностью 290 л.с. В компании пообещали, что для российского рынка будут доступны и гибридные версии автомобилей.