Стали известны личности погибших при крушении Су-30 летчиков
При крушении самолета Су-30 в Иркутске погибли два летчика-испытателя — Максим Конюшин и Виктор Крюков. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
Губернатор посетил семьи погибших летчиков и рассказал подробности об их жизни.
«Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье», — написал Кобзев.
Конюшин имел специальность «испытания летательных аппаратов».
У него остались жена и двое детей. Как пояснил Кобзев, семье летчика будет оказана психологическая помощь.
Второй погибший летчик — Виктор Крюков родом с Украины, родился в семье военного летчика.
«Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3-го класса. <...> Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью», — рассказал губернатор Иркутской области.
Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье в микрорайоне Ново-Ленино, когда судно выполняло испытательный полет. При крушении погибли два пилота. Местные жители не пострадали.
Кобзев заявил, что две семьи, на дом которых упал самолет, получат по 100 тыс. рублей. Далее с ними будут работать индивидуально.
В результате крушения Су-30СМ разрушен частный дом площадью 100 кв. м. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.