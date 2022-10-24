Стали известны личности погибших при крушении Су-30 летчиков

При крушении самолета Су-30 в Иркутске погибли два летчика-испытателя — Максим Конюшин и Виктор Крюков. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор посетил семьи погибших летчиков и рассказал подробности об их жизни.

«Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье», — написал Кобзев.

Конюшин имел специальность «испытания летательных аппаратов».

У него остались жена и двое детей. Как пояснил Кобзев, семье летчика будет оказана психологическая помощь.

Второй погибший летчик — Виктор Крюков родом с Украины, родился в семье военного летчика.

«Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3-го класса. <...> Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью», — рассказал губернатор Иркутской области.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье в микрорайоне Ново-Ленино, когда судно выполняло испытательный полет. При крушении погибли два пилота. Местные жители не пострадали.

Кобзев заявил, что две семьи, на дом которых упал самолет, получат по 100 тыс. рублей. Далее с ними будут работать индивидуально.

В результате крушения Су-30СМ разрушен частный дом площадью 100 кв. м. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.