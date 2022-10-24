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Стоматолог рассказала об опасности домашнего отбеливания зубов

Стоматолог Чертанова: народные средства, полоски и гели для отбеливания зубов могут быть опасны для эмали
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jiri Hubatka
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Отбеливание зубов в домашних условиях может быть опасно для здоровья. Об этом 23 октября заявила главный врач «Ортодонт Сити», стоматолог Диана Чертанова.

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По ее словам, в домашних условиях люди делают как механическое, так и химическое отбеливание. Так, для механического отбеливания дома чаще всего применяют абразивную отбеливающую зубную пасту, соду или морскую соль.

«Да, они действительно помогают снять налет, который образуется на зубах, и зубы могут визуально становиться белее, но при этом вы очень сильно повреждаете эмаль. Так повышается риск появления чувствительности зубов и развития кариеса», — рассказала стоматолог «Газете.Ru».

Чертанова отметила, что для химического варианта отбеливания в домашних условиях чаще всего используют лимон, лимонную кислоту, землянику, яблоки, перекись водорода, а также различные полоски, гели и пасты. Как пояснила врач, такие манипуляции тоже опасны для эмали зубов, так как она становится более пористой, а в дальнейшем через эти поры будут проникать пищевые красители и окрашивать эмаль.

Таким образом, эффект от первоначальной белизны быстро уйдет, а полученные повреждения эмали могут способствовать развитию повышенной чувствительности, добавила Чертанова.

Стоматолог посоветовала сразу обратиться к специалисту при желании отбелить зубы, так как врач может подобрать правильное и бережное отбеливание.

11 августа стоматолог Анна Шаранда и стоматолог-хирург Максим Копылов рассказали, что некоторые зубные пасты, которые производители преподносят как отбеливающие, на деле могут не только не дать нужного эффекта, но еще и травмировать зубную эмаль. Врачи подчеркнули, что у пациентов, злоупотребляющих отбеливающими пастами, может появиться повышенная чувствительность зубов, болезненные реакции на раздражители и стираемость эмали.

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