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Юрист рассказал о популярной мошеннической схеме с инвестициями

Юрист Соловьёв предупредил о распространении связанной с инвестициями мошеннической схемы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мошенники создают сайт-двойник, подделанный под площадку для инвестирования одного из популярных финансово-кредитных учреждений. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

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«Человек оставляет на нем заявку с номером своего телефона, после чего злоумышленники для начала выгодного инвестирования просят жертву перевести деньги самому себе на QIWI-кошелек, чтобы открыть брокерский счет», — цитирует слова Соловьёва RT.

Человеку приходит сообщение, что некий кошелек запрашивает у него деньги и код подтверждения. После введения кода со счета списываются деньги, сообщил юрист.

«Мошенники говорят, что деньги списались по ошибке и что надо ввести такую же сумму, чтобы вернуть деньги на свой счет. И тут многие попадаются на вторую волну бессовестного обмана», — добавил эксперт.

Соловьёв также порекомендовал совершать инвестиции в банке при участии работника финансово-кредитной организации.

21 октября «Известия» рассказали о новой схеме обмана для пользователей интернета на сайтах продаж. Аферисты разыгрывают спектакли, выдавая себя за посредников при якобы выгодной покупке товара, и зарабатывают на этом трюке сотни тысяч рублей.

19 октября бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник рассказала «Известиям», как распознать мошеннические сайты. ​По словам эксперта, любое перенаправление для авторизации на сторонний сервис может быть потенциальной ловушкой.

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