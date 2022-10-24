Юрист рассказал о популярной мошеннической схеме с инвестициями

Мошенники создают сайт-двойник, подделанный под площадку для инвестирования одного из популярных финансово-кредитных учреждений. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

«Человек оставляет на нем заявку с номером своего телефона, после чего злоумышленники для начала выгодного инвестирования просят жертву перевести деньги самому себе на QIWI-кошелек, чтобы открыть брокерский счет», — цитирует слова Соловьёва RT.

Человеку приходит сообщение, что некий кошелек запрашивает у него деньги и код подтверждения. После введения кода со счета списываются деньги, сообщил юрист.

«Мошенники говорят, что деньги списались по ошибке и что надо ввести такую же сумму, чтобы вернуть деньги на свой счет. И тут многие попадаются на вторую волну бессовестного обмана», — добавил эксперт.

Соловьёв также порекомендовал совершать инвестиции в банке при участии работника финансово-кредитной организации.

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