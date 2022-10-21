Мошенники из интернета начали режиссировать спектакли с целью обмана людей
Мошенники разработали новую схему обмана для пользователей интернета на сайтах продаж. Как узнали «Известия» 21 октября, аферисты разыгрывают спектакли, выдавая себя за посредников при якобы выгодной покупке товара, и зарабатывают на этом трюке сотни тысяч рублей.
Об обмане рассказал пострадавший Сорбон Ганиев, который хотел сделать подарок себе и супруге, купить в Сети последнюю модель дорогого смартфона по цене ниже, чем в магазине.
На сайте объявлений он нашел предложение приобрести сразу два телефона за 150 тыс. рублей, тогда как в магазине только один стоит не меньше 100 тыс. рублей. Однако продавец товара его предупредил, что на встречу с Ганиевым товары привезет не он сам, якобы владелец гаджетов, а его родственница. А оплату покупки можно будет осуществить только через банковский перевод.
После того как покупатель перевел деньги, он узнал, что сделка оказалась мошеннической, а он всё это время общался не с владельцем товара, а всего лишь с подставным посредником. Таким образом, ни настоящий продавец, ни настоящий покупатель не догадывались, что стали актерами в спектакле, который режиссировал аферист, продавая чужой товар.
«Схема такая: он позвонил, говорит, хочу купить. Продаете? Завтра приедет брат сестры, заберет. Вы ему покажете, он проверит. Если всё нормально, то я вам переведу деньги, а вы ему отдадите телефон. А этому человеку, кто приехал покупать, он говорит: у моей сестры телефоны, приедете, посмотрите. Если вас устроит, переведете мне деньги, она отдаст вам телефон. Только не говорите, за сколько вы покупаете», — рассказала пострадавшая продавец.
На самом деле женщина хотела продать телефоны почти за 300 тыс. рублей. Таким образом, покупатель остался без денег и без покупки. Правоохранители в таких ситуациях советуют общаться с людьми вживую и передавать деньги только собственнику телефона, а не его мнимым родственникам или знакомым.
19 октября бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник рассказала «Известиям», как распознать мошеннические сайты. По словам эксперта, любое перенаправление для авторизации на сторонний сервис может быть потенциальной ловушкой. В связи с этим она рекомендовала обращать внимание на репутацию сервиса, сайта или приложения — важно посмотреть оценки, отзывы, упоминания в СМИ об известных утечках в этом сервисе, а также на его доступность на известных платформах, которые озадачиваются необходимостью валидации публикуемых сервисов и приложений.