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Мошенники из интернета начали режиссировать спектакли с целью обмана людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мошенники разработали новую схему обмана для пользователей интернета на сайтах продаж. Как узнали «Известия» 21 октября, аферисты разыгрывают спектакли, выдавая себя за посредников при якобы выгодной покупке товара, и зарабатывают на этом трюке сотни тысяч рублей.

Об обмане рассказал пострадавший Сорбон Ганиев, который хотел сделать подарок себе и супруге, купить в Сети последнюю модель дорогого смартфона по цене ниже, чем в магазине.

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На сайте объявлений он нашел предложение приобрести сразу два телефона за 150 тыс. рублей, тогда как в магазине только один стоит не меньше 100 тыс. рублей. Однако продавец товара его предупредил, что на встречу с Ганиевым товары привезет не он сам, якобы владелец гаджетов, а его родственница. А оплату покупки можно будет осуществить только через банковский перевод.

После того как покупатель перевел деньги, он узнал, что сделка оказалась мошеннической, а он всё это время общался не с владельцем товара, а всего лишь с подставным посредником. Таким образом, ни настоящий продавец, ни настоящий покупатель не догадывались, что стали актерами в спектакле, который режиссировал аферист, продавая чужой товар.

«Схема такая: он позвонил, говорит, хочу купить. Продаете? Завтра приедет брат сестры, заберет. Вы ему покажете, он проверит. Если всё нормально, то я вам переведу деньги, а вы ему отдадите телефон. А этому человеку, кто приехал покупать, он говорит: у моей сестры телефоны, приедете, посмотрите. Если вас устроит, переведете мне деньги, она отдаст вам телефон. Только не говорите, за сколько вы покупаете», — рассказала пострадавшая продавец.

На самом деле женщина хотела продать телефоны почти за 300 тыс. рублей. Таким образом, покупатель остался без денег и без покупки. Правоохранители в таких ситуациях советуют общаться с людьми вживую и передавать деньги только собственнику телефона, а не его мнимым родственникам или знакомым.

19 октября бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник рассказала «Известиям», как распознать мошеннические сайты. ​По словам эксперта, любое перенаправление для авторизации на сторонний сервис может быть потенциальной ловушкой. В связи с этим она рекомендовала обращать внимание на репутацию сервиса, сайта или приложения — важно посмотреть оценки, отзывы, упоминания в СМИ об известных утечках в этом сервисе, а также на его доступность на известных платформах, которые озадачиваются необходимостью валидации публикуемых сервисов и приложений.

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