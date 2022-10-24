Эксперт рассказала о возможном росте мировых цен на кофе и чай

Кофе снова подорожает, в то время как чай будет продаваться по прежней цене, несмотря на то что на мировом и на российском рынках кофе и чая нет дефицита. Об этом 24 октября изданию «Прайм» рассказала доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Рост цен на кофе, по словам эксперта, связан с тем, что бразильский урожай арабики вступает в год двухгодичного производственного цикла.

«При этом потребление кофе в мире увеличится лишь на 1,1%. Вследствие этого ожидается восстановление запасов кофе на 2,1 млн мешков, до 34,7 млн мешков, после падения в предыдущем сезоне», — уточнила Прикладова.

Она добавила, что, несмотря на количественное преобладание предложения над спросом, мировые цены из-за повышения издержек основных производителей вряд ли снизятся.

Спрос на кофе среди россиян снизится на 12%, что сдержит увеличение цен в магазинах. Цены на чай, по мнению экономиста, не поднимутся благодаря меньшей доли производственных и логистических издержек в стоимости конечного продукта.

В сентябре глава Общественной потребительской инициативы, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов сообщил, что в России возобновилось производство кофе под финским брендом Paulig. По словам Павлова, благодаря вмешательству Общественной потребительской инициативы компания «МилФудс» как правопреемник ООО «Паулиг Рус» получила право использовать товарный знак Paulig.