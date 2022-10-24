Эксперт предупредил об угрозе взлома смартфона через Bluetooth

Безопасности смартфона может угрожать любой контакт с внешней средой, сообщил Директор по информационной безопасности Т1 Cloud Алексей Кубарев.

Эксперт разъяснил, что злоумышленники могут подключиться к устройству и отправить на него управляющие команды. После этого они перехватывают или подменяют данные, передаваемые по Bluetooth.

«Такая атака возможна только при условии активного Bluetooth-подключения. Если интерфейс неактивен, то она невозможна», — пояснил Кубарев в беседе с агентством «Прайм».

Все атаки с использованием Bluetooth, по словам специалиста, ограничены радиусом его действия, который составляет 10 м. Кроме того, большинство таких операций требуют подтверждения приема файлов и их запуска от владельца смартфона.

Поэтому, по словам Кубарева, мошенники чаще прибегают к другим вариантам взлома, например, передают на устройство вредоносное программное обеспечение при помощи мессенджеров или электронной почты.

Избежать подобных угроз можно, если не разрешать подключения подозрительных и незнакомых устройств, включать интерфейс Bluetooth только при необходимости и не принимать входящие подозрительные файлы.

Ранее, 17 октября, предприниматель, учредитель инвестиционной компании Ростислав Плечко заявил, что причины утечек данных из мессенджеров могут крыться как в компании-производителе приложения, так и в самом пользователе, не оберегающим свои данные.

Эксперт рекомендовал не передавать с помощью мессенджеров логины или пароли. Если же это произошло, лучше оперативно сменить их. Также Плечко предложил использовать мессенджеры отечественного производства, так как это снизит риск утечки данных за рубеж.