Депутаты предложили исключить довольствие мобилизованных из расчета нуждаемости

Глава комитета Госдумы по делам семьи, депутат КПРФ Нина Останина подготовила поправку в законопроект об универсальном пособии с просьбой не учитывать денежное довольствие мобилизованного, которое должно составлять не менее 195 тыс. рублей, при оценке среднедушевого дохода семьи при получения новой выплаты. О своих инициативах депутаты 24 октября рассказали «Известиям».

С похожей инициативой выступил и депутат ЛДПР Сергей Леонов: он также предлагает не учитывать выплаты за ранения, а также за пострадавшее имущество в результате ЧС.

«Этот вопрос мы хотим задать правительству (должно ли учитываться денежное довольствие. — Ред.). Пример: семья с тремя детьми не получает детское пособие, потому что муж работал на заводе, и его зарплата была больше одного прожиточного минимума на каждого. Его мобилизовали — теперь семья «осталась без ничего». Сейчас мы вносим поправку в проект закона. Направили в комитет по труду, чтобы не учитывать денежное довольствие 195 тыс. рублей в общий доход», — сказала Останина.

Депутат Леонов предложил уточнить условия при назначении универсального пособия: не включать в расчет «денежное содержание граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации», выплаты за получение ранений, травм, контузий и прочих увечий, а также единовременную матпомощь после потери имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации.

Соответствующую поправку парламентарий уже внес на рассмотрение в нижнюю палату. Документ есть в нашем распоряжении.

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Подсобить с пособием: довольствие мобилизованных хотят исключить из расчета нуждаемости