Банки вновь незаконно заинтересовались кредитными историями

Центробанк (ЦБ РФ) с начала января по середину октября этого года принял 105 постановлений о привлечении финансовых организаций к административной ответственности по причине незаконного получения ими кредитной истории заемщика. Эти показатели лишь немногим меньше аналогичного периода 2021-го: тогда было более 120 дел, узнали «Известия».

Больше всего штрафов в этом году получил банк «Открытие». На его долю приходится почти половина дел (44 постановления). Далее следуют: «Альфа-Банк» (25), «Тинькофф» (11), МТС Банк (9), «Райффайзенбанк» (8) и ВТБ (5). По одному разу оштрафованы «Совкомбанк», «ДОМ.РФ» и «Хоум кредит».

В отношении микрофинансовых организаций (МФО) с начала года принято 25 постановлений. Лидер по числу незаконных действий — МФО «Центр финансовой поддержки» (бренд Viva деньги).

«Известия» спросили крупные банки и МФО, включая все упомянутые, о незаконном запросе данных клиентов. Банк строго соблюдает законодательство о кредитных историях, заявили в ВТБ. Случаи технических ошибок единичны, все они отработаны и не повлияли на данные клиентов, заверили там.

Вопросы взаимодействия кредиторов с бюро кредитных историй (БКИ) остаются в постоянном фокусе надзора Банка России, заявили в пресс-службе ЦБ.

Там рассказали: во время регулярных проверок выявляются такие нарушения, как получение сведений из кредитной истории без согласия клиента, несоблюдение формы получения подобных одобрений физлица, а также другие нарушения.

В регуляторе порекомендовали оспаривать неправомерно внесенные сведения, включая запросы, обращаясь в бюро или к банкам, так как вся информация, содержащаяся в кредитной истории, может быть использована финорганизациями при принятии решения.

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Испорченный фон: банки снова незаконно интересуются кредитными историями