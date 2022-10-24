Компания Samsung начала набирать персонал в России

Компания Samsung активно набирает персонал в России, узнали «Известия» в понедельник, 24 октября. Сейчас в ее московском офисе открыты 22 вакансии.

Так, ведутся поиски старшего специалиста по маркетингу, который будет координировать стратегию продаж мобильных устройств в магазинах бренда, менеджера по работе с ключевыми клиентами — он будет отвечать за планы по продажам мобильных устройств у партнеров компании, а также специалиста, который будет координировать спецпроекты и различные активности для аудитории поколения Z (молодые люди, родившиеся между 2000 и 2011 годами).

«Судя по количеству вакансий и их описанию, компания либо рассматривает вероятность возвращения и начала прямых продаж, либо допускает вариант продаж через дистрибуторов или площадки-посредники. Те же российские маркетплейсы могут выступить таким каналом», — предположила основатель агентства «Лампа PR» Евгения Лампадова.

В пресс-службе Samsung «Известиям» рассказали, что все 22 вакансии опубликованы «в рамках стандартного процесса найма». А маркетолога, ориентированного на поколение Z, ищут на замену ушедшему сотруднику.

При этом поставки в Россию по-прежнему приостановлены.

«Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — добавили в пресс-службе.

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Точка полувозврата: Samsung активно набирает персонал в России