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Батальон «Сомали» показал «Известиям» применение дронов против ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 23 октября побывал на позициях батальона «Сомали», бойцы которого продемонстрировали использование беспилотников в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Боец с позывным Фунт показал съемочной группе «Известий», как подвешивает к дрону гранату от АГС-17, после чего дрон летит к цели.

Как рассказали Трушнину военные, противник не успевает скрыться, поскольку не слышит жужжания беспилотника, так как тот находится на большой высоте.

«Вчера подлетаю, он на меня смотрит, потом стрелять начал, но я с 200 м сбросил. Им это не нравится! Тебе бы понравилось, если бы под ноги ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный. — Ред.) прилетел просто из ниоткуда?» — рассказал Фунт.

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Корреспондент уточнил, что для очередного вылета дрона военный применил нелетальную гранату. В ней используется газ, который не является смертельным, но вызывает диарею или рвоту.

Трушнин добавил: уже через полторы минуты после удара боевики ВСУ выбегают из своих укрытий.

Ранее в этот же день Трушнин рассказал, как боец батальона «Спарта» устанавливает гранаты на коптеры, а затем запускает и отправляет их на позиции противника.

21 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на второй линии обороны в ДНР на артемовском направлении и рассказал, как российские военные продвигаются к Бахмуту.

Он сообщил, что артиллерийские расчеты Д-30 демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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