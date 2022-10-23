Военкор «Известий» показал работу батальона «Спарта» с беспилотниками

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 23 октября побывал на позициях батальона «Спарта» и понаблюдал за работой его бойцов с беспилотниками, которые помогают в боях против украинских боевиков.

«Сейчас бойцы батальона «Спарта» прикрывают передвижение своих товарищей, корректируют огонь минометов, чтобы по нашим не стреляли. Только что мы увидели, как дважды минометчики положили мины точно в цель», — рассказывает Трушнин с места событий.

Боец с позывным Восьмой показал съемочной группе «Известий», как граната устанавливается на дрон. Далее по видео он отсматривает, как беспилотник с гранатой срабатывает по цели.

«Был момент. Пыталась зайти ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Ред.) противника на позиции, мы их обнаружили на подходе, их было шесть человек. Пока наводился миномет и артиллерия, я четыре раза слетал туда-обратно, четыре гранаты кинул», — рассказал боец.

В свою очередь, боец с позывным Странник рассказал Трушнину о вариантах использования беспилотников против противника.

«В принципе вариантов использования беспилотников со сбросами в зоне боевых действий очень много. Как минимум это и выявление самого противника. Подходишь ты к какому-то зданию, но не видишь, есть там кто-то или нет, а есть дырочка небольшая — закинул туда и посмотрел, есть там кто или нет. Либо какой-то блиндаж или огневая позиция, которая не дает пройти. Просто на вход им кидаешь, они головы не могут поднять, а группа спокойно заходит — либо в плен берет, либо уничтожает», — пояснил военный.

21 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на второй линии обороны в ДНР на артемовском направлении и рассказал, как российские военные продвигаются к Бахмуту. Корреспондент сообщил, что артиллерийские расчеты Д-30 демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам. Он добавил, что российским бойцам удалось поразить цель, которая была намечена.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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