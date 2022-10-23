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В Иркутске восстановили энергоснабжение после падения Су-30СМ

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Фото: REUTERS/Stringer
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Энергетики восстановили подачу электричества в жилые дома Иркутска, оставшиеся без света после падения самолета Су-30СМ. Об этом сообщила энергетическая компания 23 октября.

«В 21:40 (16:40 мск) электроснабжение потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил энергетиков за оперативность, добавив, что работы на месте падения самолета еще ведутся.

На территории Ленинского округа ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава региона также заявил, что две семьи, на дом которых упал самолет, получат по 100 тыс. рублей. Далее с ними будут работать индивидуально.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье в микрорайоне Ново-Ленино, когда судно выполняло испытательный полет. При крушении погибли два пилота. Местные жители не пострадали.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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