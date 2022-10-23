В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство, погиб один человек, сообщил 23 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с «РИА Новости».

«Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль», — рассказал он, добавив, что власти Украины продолжают политику по уничтожению мирного населения региона.

Ранее, 8 октября, представитель экстренных служб Херсонской области рассказал о том, что в городе Скадовск сотрудники спецслужб предотвратили теракт, обезвредив взрывное устройство рядом с административным зданием.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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