Ресторанный бизнес в Англии перестает окупаться из-за инфляции

Лондонским ресторанам пророчат «ужасное будущее» из-за инфляции. Миллионер Метклаф был вынужден продать популярную сеть фастфуда. Бизнесмен признался, что дело перестало окупаться, передает телеканал «Известия». Цены на некоторые на продукты подскочили вдвое, подорожала и электроэнергия, объяснил предприниматель. Уже сейчас банк Англии повысил ставку до самого высокого уровня за 14 лет. Следующее повышение станет настоящим шоком для населения страны, — уверены эксперты.

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