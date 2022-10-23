Состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б»

Ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д» и тремя спутниками «Гонец-М» — стартовала с космодрома «Восточный». Запуск стал первым, в ходе которого ракета-носитель семейства «Союз-2» вместо керосина использовала новое топливо — нафтил. Это экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок, передает телеканал «Известия».

Демонстрационный спутник «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет. Он будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км. Космические аппараты «Гонец-М» используются для организации подвижной спутниковой связи, сбора и передачи данных от датчиков промышленного и экологического мониторинга. Известно, что общая масса четырёх аппаратов составляет около тонны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.