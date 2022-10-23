Первую свальду провели в зоне спецоперации

Две пары из Сахалинской области — первая свадьба в зоне проведения специальной военной операции в городе Шахтерск Донецкой Народной Республики. Одна из пар вместе уже порядка 15 лет, трое детей. Вторая около пяти, детей ещё только планируют. Бойцы — прямо с передовой, передает телеканал «Известия». Девушек привезли из Сахалина. После росписи у них будут сутки, дальше дамы домой, ребята обратно на фронт. Очень беспокоились, что из-за введения военного положения свадьбу придется отложить, но всё срослось. Про ранение одного из них не говорим в интересах государства и спецоперации.

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