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Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли в поединке турнира UFC 280

Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей на UFC 280
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Фото: REUTERS/Craig Kidwell
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Российским боец Петр Ян решением судей проиграл американскому бойцу Шону О’Мэлли в рамках турнира UFC 280. Бой состоялся в субботу, 22 октября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

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Бывший чемпион UFC Ян проиграл американцу раздельным решением судей: 29–28, 28–29, 28–29. То есть двое судей отдали победу американцу, один — россиянину.

13-й номер рейтинга UFC О’Мэлли продлил победную серию до четырех боев подряд.

Таким образом, он должен занять место Яна и стать первым номером в рейтинге UFC в легчайшем весе. Ему предстоит сразиться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с победителем поединка Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ян был обладателем чемпионского титула, но лишился его после поражения Стерлингу, когда россиянин нанес запрещенный удар коленом.

Всего в активе Яна 16 побед и четыре поражения. На счету О'Мэлли 16 побед и одно поражение.

22 октября российский боец UFC Алексей Олейник дал прогноз на поединки турнира UFC 280. Боец отметил, что в поединке Яна и О’Мэлли он абсолютно уверен в победе российского бойца.

В главном поединке вечера встретятся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. На ринг выйдут Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу, которые сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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