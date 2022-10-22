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Олейник назвал главные преимущества бойца Яна перед О’Мэлли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец UFC Алексей Олейник дал прогноз на поединки турнира UFC 280, в рамках которого состоится бой россиянина Петра Яна и американца Шона О’Мэлли.

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Боец отметил, что в поединке Яна и О’Мэлли он абсолютно уверен в победе российского бойца.

«По бою Петра Яна и Шона О’Мэлли. О’Мэлли — боец интересный и нестандартный. Я про технику и так далее. Но Петра, мне кажется, что он не потянет. Потому что Петр жестче, гораздо скоростнее, и физически Петр гораздо сильнее. Вряд ли есть какие-то большие шансы у Шона», — отметил Олейник.

Кроме того, спортсмен прокомментировал предстоящий на том же турнире бой, в котором Ислам Махачев и Чарльз Оливейра сразятся за звание чемпиона UFC в легком весе.

По словам Олейника, задача Махачева показать, что новое поколение бойцов может конкурировать с уже состоявшимися спортсменами.

«Болею всегда за наших ребят. По бою Махачев – Оливейра. Оливейра уже показал, что он состоявшийся, очень интересный, крепкий боец и чемпион. Задача Махачева показать, что новое поколение, которое приходит, может конкурировать и побеждать», — подчеркнул боец.

Турнир UFC 280 состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Основной поединок ориентировочно начнется в 23:00 мск 22 октября.

Помимо главного боя Махачева и Оливейры на ринг выйдут Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу, которые сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Также на вечере состоятся поединки Бениеила Дариума и Матеуша Гамрота, а также женский бой Кэтлин Чукагян и Манон Фиро.

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