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Названа причина внезапного ухода экс-председателя КНР Ху Цзиньтао со съезда

Синьхуа: экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул съезд компартии из-за ухудшения самочувствия
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия Двадцатого съезда КПК в субботу, потому что плохо себя почувствовал. Об этом сообщило сообщает китайское государственное агентство Синьхуа в своем аккаунте в Twitter.

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Ранее в этот день состоялось завершающее 20-й съезд Компартии заседание. На нем утвердили новый состав Центрального комитета КПК. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по резолюциям по докладу ЦК КПК 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.

79-летний Ху Цзиньтао сидел по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина. В какой-то момент в бывшему политику подошли двое людей и взяв его под руки сопроводили из зала.

«Корреспондент Xinhuanet Лю Цзявэнь выяснил, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании 20-го съезда Компартии Китая несмотря на то, что он взял некоторое время для восстановления» , - говорится в Синьхуа.

По данным журналистов, политику стало плохо, но сейчас его самочувствие улучшилось.

Западные СМИ на фоне произошедшего предполагали, что Ху Цзиньтао мог быть арестован.

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год. Он был председателем КНР с 2003 по 2013 год. На этих должностях его заменил Си Цзиньпин.

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