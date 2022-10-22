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Диетолог предупредила о сонливости днем после употребления сладких завтраков

Диетолог Соломатина: сладкий завтрак провоцирует сонливость днем
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Завтраки с большим содержанием сахара вызывают приступы дневной сонливости. В итоге, если завтракать неправильно, то вместо заряда бодрости человек захочет спать и не сможет работать. Об этом в субботу, 22 октября, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина.

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Во время завтрака диетолог рекомендует отказаться от каш из пакетиков и сладких хлопьев, а также выпечки, круассанов и белого хлеба с вареньем.

«Это всё быстрые углеводы, которые дают всплеск энергии, быстро провоцируют выброс сахара в кровь. Человеку кажется, что такой завтрак пробуждает, но пока он доехал до работы — захотел спать, появляется жуткий упадок сил, падает внимание, начинает путаться сознание, снижается работоспособность», — сказала Соломатина.

Чтобы избежать этих негативных ощущений, следует заменить быстрые углеводы на медленные. В частности, отдать предпочтение цельнозерновым крупам и ржаному хлебу с отрубями. Также завтрак должен содержать достаточное количество белка — он замедляет выброс глюкозы в кровь и продлевает ощущение бодрости.

При этом пить за завтраком можно любой напиток, но делать это лучше не натощак.

«Если вы съели бутерброд с овощами, сыром или курицей, то тогда в чашку чая или кофе можно добавить кусочек сахара», — посоветовала диетолог.

Ранее в октябре терапевт и диетолог Маргарита Будасси перечислила продукты для употребления осенью. Так, обогатить рацион следует такими продуктами, как зелень, икра и отвар шиповника. Диетолог также обратила внимание на пользу куриных яиц: лецитин в их составе помогает восстанавливать нервные клетки, чем обусловлено положительное влияние этого продукта на настроение, память и концентрацию.

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