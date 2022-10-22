Хирург полевого госпиталя рассказал о частых ранениях в зоне СВО

Врачи в полевом госпитале Луганской Народной Республики (ЛНР) всё чаще встречаются с такими элементами поражения, как шарики и стреловидные детали. Об этом рассказал хирург, работающий в зоне СВО в субботу, 22 октября.

«Мы в последнее время встречаемся с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы. Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Врач отметил, что такие поражающие элементы отличаются от обычных осколков и всё чаще встречаются у пациентов в течение последних двух месяцев. Также раненые бойцы предполагают, что по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу массу военнослужащих.

Ранее, 3 сентября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу военного госпиталя в Донецкой Народной Республике. Медучреждение располагается вблизи линии фронта. Окна госпиталя заклеены затемняющей пленкой для светомаскировки. Это необходимая предосторожность, чтобы не допустить обнаружения врагом.

21 сентября в Минобороны РФ рассказали, что работа военных врачей Западного военного округа даже вне поля боя требует от медиков специальных навыков и особого алгоритма действий, так как главная цель проводимых ими манипуляций — стабилизировать и эвакуировать пациента. Российские военнослужащие эвакуируют раненых мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте

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