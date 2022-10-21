На Украине заявили о повреждении половины мощностей электрогенерации страны

Удары России по украинской инфраструктуре затронули по меньшей мере половину мощностей генерации тепловой энергии в стране. Об этом 21 октября заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Очень большие мощности. Могу сказать, что как минимум половина вырабатывающих мощностей, даже больше», — цитирует агентство Reuters его ответ на вопрос о масштабах повреждений энергосистемы Украины.

Общий ущерб инфраструктурным объектам министр оценил в миллиарды долларов.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» сообщило о воздушной тревоге почти на всей территории Украины. Также говорилось о взрывах в Николаеве.

Российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября, спустя два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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