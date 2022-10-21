Аксенов ответил секретарю СНБО на требование искоренить русский язык на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Об этом он сообщил 21 октября в своем Telegram-канале.

«Секретарь СНБОУ Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с Украины. Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку», — отметил он.

Ранее 21 октября Данилов заявил о том, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. По мнению секретаря СНБО, нарратив о необходимости достижения взаимопонимания с русскоговорящими украинцами очень опасен для государства.

До этого в августе стало известно о том, что киевские школы приняли решение полностью отказаться от преподавания учебной программы на русском языке. Кроме того, запрет распространяется и на факультативные занятия.