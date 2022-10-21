Эксперт спрогнозировал ключевую ставку в России в 2023 году

Девальвация рубля приведет к ускорению инфляции, которая окажется в 2023 году выше 15%, что повлияет на рост ключевой ставки выше 15%, привел прогноз «Известиям» главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«Это приведет к росту доходности вкладов (краткосрочные вклады отразят рост ставки почти целиком, а длинные депозиты — лишь отчасти, как это было в марте 2022 года)», — сказал он.

Экономист предположил, что пострадает и рыночная ипотека. По его словам, «учитывая проблемы для сальдо бюджета из-за падения ВВП и экспорта, роста закрытых статей бюджета», вероятно, льготная ипотека может быть урезана. «Поэтому рынок недвижимости опять пострадает», — заключил Прокудин.

Ранее в этот день главный аналитик ПСБ Денис Попов отметил, что ключевая ставка остается базовым индикатором для установления ставок по кредитам и депозитам банков. При этом он подчеркнул, что в настоящее время кредитные организации также смотрят на динамику ставок ОФЗ и активность оттока средств в наличные.

Очередное решение по уровню ставки совет директоров Банка России примет 28 октября. При этом 11 из 13 опрошенных «Известиями» экспертов из крупнейших кредитных организаций России считают, что ключевая ставка будет в этом месяце сохранена (7,5%). Аналитики связывают это с ускорением инфляции в сентябре и геополитической ситуацией.

В то же время руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков уточнил: хотя обычно изменение ключевой ставки влияет на ставки по кредитам и депозитам, ее изменение в последние месяцы не совсем значительно сказалось на стоимости основных продуктов банков. Так, по информации ДОМ.РФ, с конца сентября по 8 октября ряд кредитных организаций повысили ставки по ипотеке.

Также начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев не исключил, что при сохранении ключевой ставки до конца 2022 года ставки по вкладам будут расти.