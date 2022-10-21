Аналитики спрогнозировали уровень ключевой ставки в октябре

Ожидается, что ключевая ставка сохранится без изменения — на уровне 7,5%, привел «Известиям» прогноз главный аналитик ПСБ Денис Попов.

«Отсутствие изменения ключевой ставки, с одной стороны, будет связано с ростом среднесрочных проинфляционных рисков, а с другой стороны — с необходимостью ограничить ужесточение денежно-кредитных условий на фоне продолжающегося экономического спада», — объяснил он.

При этом эксперт отметил, что фактическая инфляция в настоящее время остается в рамках прогнозируемого Центробанком (ЦБ) тренда. По его словам, в краткосрочной перспективе годовой уровень инфляции продолжит снижаться и на конец 2022 года, по оценкам ПСБ, составит 12% год к году при прогнозе ЦБ на уровне 11–13%. В связи с этим необходимости в срочных мерах денежно-кредитной политики нет, считает Попов.

Он подчеркнул, что ключевая ставка остается базовым индикатором для установления ставок по кредитам и депозитам банков.

«Однако в текущих условиях банки будут также смотреть на динамику ставок ОФЗ (облигаций федерального займа. — Ред.) и активность оттока средств в наличные. Ожидаем, что сохранение ключевой ставки окажет стабилизирующий эффект на указанные сегменты рынка. Это позволит реализоваться умеренной понижательной коррекции депозитных ставок», — сказал он, уточнив, что кредитные ставки, вероятно, значимо не изменятся.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский также выразил мнение, что совет директоров ЦБ может решить оставить ключевую ставку без изменений.

«По предварительно оценке, к концу этого года прирост ИПЦ (индекс потребительских цен. — Ред.) составит около 12–12,5% против 13,7% в сентябре. Но, несмотря на то что инфляция продолжает замедляться, а потребительские настроения смещены в сторону сбережения, до конца года возможно некоторое усиление влияния проинфляционных факторов», — сказал он.

Так, в декабре должна состояться вторая за этот год индексация регулируемых тарифов субъектов естественных монополий, к концу года ожидается плавное снижение стоимости рубля относительно мировых валют, а в IV квартале ожидается рост бюджетных расходов, добавил эксперт.

«Поэтому можно ожидать, что на ближайшем заседании регулятор сдержанно отнесется к смягчению денежно-кредитной политики. Хотя не исключено, что на последующих заседаниях ключевая ставка будет снижена до 7%», — заключил он.

В то же время финансовый директор Экспобанка Эрнста Беккера предположил, что по итогам года инфляция не должна превысить 14%.

«Возможно ускорение инфляции в ближайшие месяцы, в связи с тем что сезонный фактор снижения цен на плодоовощную продукцию себя практически исчерпал плюс наблюдается подорожание непродовольственных товаров в связи с удорожанием логистики поставок и ослаблением национальной валюты», — объяснил он.

По его словам, большинство игроков рынка уже заложили неизменность ключевой ставки в ценообразование своих продуктов.

«Со второй половины сентября наметился тренд по повышению ставок на депозитные и кредитные продукты, предлагаемые кредитными организациями своим клиентам. Таким образом, мы не ожидаем существенных изменений в ценообразовании непосредственно после решения регулятора по ставке», — уточнил эксперт.

Заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться ключевая ставка, запланировано на 28 октября. «Известия» опросили аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций: 11 из 13 экспертов спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. При этом предполагается, что ставки на банковском рынке вырастут: по кредитам — в связи с повышением рисков заемщиков, по депозитам — поскольку банкам требуется сохранить ликвидность и привлекать средства.