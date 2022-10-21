В Москве создадут не менее 20 технопарков

В Москве планируется создать не менее 20 технопарков по программе комплексного развития территорий. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, технопарки появятся в семи столичных округах в рамках проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

«Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций, а также в рамках реализации инвестиционных проектов», — отметил Ефимов.

Он добавил, что в технопарках разместят современные инновационные производства со складами и офисами.

Участки под технопарки, общая площадь которых превышает 95 га, расположены в районах Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Марьина Роща, Можайский, Нижегородский, Отрадное, Очаково-Матвеевское, Печатники, Силино, Чертаново Центральное, Южное Бутово и Ясенево, уточняет сайт kp.ru. После реорганизации этих территорий будет создано порядка 25 тыс. рабочих мест, отмечает RT.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что планируется построить порядка 500 тыс. кв. м промышленных площадок и более 735 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, пишет «Москва 24».

Ранее 21 октября в столичной мэрии сообщили, что в Москве начали выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей. Занимается выпуском микроэлектроники Зеленоградский нанотехнологический центр (АО ЗНТЦ) — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».