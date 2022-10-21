В Москве запустили производство импортозамещающей микроэлектроники

В Москве начали выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Занимается выпуском микроэлектроники Зеленоградский нанотехнологический центр (АО ЗНТЦ) — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, которые предназначаются для контроля угла поворота в системах управления различных объектов, включая промышленные устройства и бытовую технику.

«Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел», — приводит слова Овчинского агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что компания с 2011 года является резидентом ОЭЗ Москвы. Продажи продукции и разработок за это время составили 3,4 млрд рублей.

Предприятия, обладающие статусом резидента ОЭЗ, освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль для них снижена до 2%, пишет REGNUM. Помимо этого с ввозимых ими товаров не взимаются таможенные сборы.

Гендиректор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что предприятия микроэлектронной отрасли составляют большинство среди резидентов особой экономической зоны столицы. В настоящее время их насчитывается больше 30, отмечает сайт kp.ru.

Дегтев отметил, что они вносят наиболее ощутимый вклад в развитие столичной высокотехнологичной промышленности. Только за первые шесть месяцев 2022 года сумма их инвестиций выросла с 700 млн до 11 млрд рублей, пишет «Москва 24».

Отмечается, что разработки ЗНТЦ соответствуют зарубежным аналогам. Специалисты предприятия при их создании использовали собственные технические решения, сообщает телеканал «360».

В июле заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что резидентами первого столичного технопарка «Строгино», которому исполнилось 15 лет, уже являются 70 инновационных компаний. По ее словам, «общий оборот этих предприятий только за прошлый год составил больше 7,2 млрд рублей».

«Строгино» создали для поддержки предпринимателей-инноваторов и молодых ученых — авторов передовых разработок.