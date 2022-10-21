Реклама
Прямой эфир
Общество
В ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов
Мир
Остин в разговоре с Шойгу заявил о важности поддержания коммуникации с Россией
Мир
Саммит ЕС осудил диверсию на «Северных потоках»
Общество
Возле станции метро у аэропорта Внуково началось благоустройство
Мир
ЕК подготовит предложения по переводу замороженных активов РФ на помощь Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии в планах разговора Путина с Байденом
Мир
Украина попросила ЕС выделять ей по €3–4 млрд ежемесячно
Мир
Во Франции ограничили продажу лекарств с парацетамолом из-за угрозы дефицита
Общество
С границы с Грузией уберут мобильные пункты призыва
Мир
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Мир
В ЕС выразили готовность продолжать оказывать поддержку Киеву
Авто
За две декады октября в Москве выявили 648 пьяных водителей

Украина израсходовала весь годовой бюджет

Депутат рады Железняк: Украина израсходовала свой годовой бюджет
0
Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 21 октября заявил, что бюджет Украины на этот год уже израсходован.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

«С 24 февраля по 15 октября мы израсходовали из бюджета 1,4349 трлн гривен. <...> мы уже [почти] потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что больше всего денег ушло на зарплаты — 42,2% или 605 млрд гривен, из них на выплаты военным — 458,5 млрд гривен.

Кроме того, 301,4 млрд гривен пошло соцпособия и выплаты, 190,2 млрд гривен — на закупку военной техники, боеприпасов и продукции оборонного назначения, пишет «Газета.Ru».

На Украине на 2022 год расходы бюджета были зафиксированы на уровне 1,4994 трлн гривен.

17 октября заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил, что украинская экономика близка к полному развалу.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инфляция в стране в 2023 году может вырасти до 30%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022