Украина израсходовала весь годовой бюджет

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 21 октября заявил, что бюджет Украины на этот год уже израсходован.

«С 24 февраля по 15 октября мы израсходовали из бюджета 1,4349 трлн гривен. <...> мы уже [почти] потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что больше всего денег ушло на зарплаты — 42,2% или 605 млрд гривен, из них на выплаты военным — 458,5 млрд гривен.

Кроме того, 301,4 млрд гривен пошло соцпособия и выплаты, 190,2 млрд гривен — на закупку военной техники, боеприпасов и продукции оборонного назначения, пишет «Газета.Ru».

На Украине на 2022 год расходы бюджета были зафиксированы на уровне 1,4994 трлн гривен.

17 октября заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил, что украинская экономика близка к полному развалу.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инфляция в стране в 2023 году может вырасти до 30%.