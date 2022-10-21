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За две декады октября в Москве выявили 648 пьяных водителей

ЕК подготовит предложения по переводу замороженных активов РФ на помощь Украине

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Лидеры стран Евросоюза (ЕС) поручили Еврокомиссии (ЕК) подготовить предложения по использованию замороженных активов России для финансирования восстановления Украины, следует из опубликованных материалов по итогам саммита ЕС.

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«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», — говорится в документе.

На прошлой неделе европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили уже €17,4 млрд активов российского бизнеса.

В начале октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и Евросоюзом.

Ранее президент России Владимир Путин назвал уроком арест имущества российских бизнесменов на Западе. Он указал, что если бы предприниматели держали свои яхты в России и не вкладывали бы деньги в иностранные активы, то ничего бы не потеряли.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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