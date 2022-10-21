ЕК подготовит предложения по переводу замороженных активов РФ на помощь Украине

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) поручили Еврокомиссии (ЕК) подготовить предложения по использованию замороженных активов России для финансирования восстановления Украины, следует из опубликованных материалов по итогам саммита ЕС.

«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», — говорится в документе.

На прошлой неделе европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили уже €17,4 млрд активов российского бизнеса.

В начале октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и Евросоюзом.

Ранее президент России Владимир Путин назвал уроком арест имущества российских бизнесменов на Западе. Он указал, что если бы предприниматели держали свои яхты в России и не вкладывали бы деньги в иностранные активы, то ничего бы не потеряли.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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