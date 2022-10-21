С границы с Грузией уберут мобильные пункты призыва

Мобильные пункты призыва уберут с контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границе с Грузией и Южной Осетией с 22 октября. Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram в пятницу, 21 октября.

«Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель. Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул», — написал он.

Глава региона отметил, что погранслужба располагает всеми нужными сведениями и списками граждан, для которых ограничен выезд из страны, передает НСН.

Мобильные военкоматы появились на пункте пропуска «Верхний Ларс» в конце сентября, после объявления о частичной мобилизации в России, сообщает телеканал «360».

Ранее, 18 октября, в Северной Осетии сняли режим повышенной готовности, который был введен на фоне большого потока людей и транспорта на границе с Грузией.

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Северной Осетии — в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе из-за ситуации на границе с Грузией на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс».

До этого, 27 сентября, в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии заявили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией, передает RT.

В тот же день МВД Северной Осетии заявило, что на фоне притока легковых автомобилей, движущихся в сторону Грузии, было решено разрешить россиянам пеший переход через границу с целью организации безопасности граждан и снижения рисков возникновения конфликтных ситуаций.

22 сентября корреспонденты «Известий» приехали на границу РФ с Грузией, чтобы проверить распространяющиеся сообщения об образовавшихся там пробках. Однако в тот день журналисты никаких заторов не увидели.