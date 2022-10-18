В Северной Осетии отменили режим повышенной готовности

В Северной Осетии сняли режим повышенной готовности, который был введен на фоне большого потока людей и транспорта на границе с Грузией. Об этом 18 октября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Северной Осетии указом главы республики снят режим повышенной готовности», — указано в сообщении.

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Северной Осетии — в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе из-за ситуации на границе с Грузией на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс».

До этого, 27 сентября, МВД Северной Осетии заявило о том, что на фоне притока легковых автомобилей, движущихся в сторону Грузии, было решено разрешить россиянам пеший переход через границу с целью организации безопасности граждан и снижения рисков возникновения конфликтных ситуаций.

22 сентября корреспонденты «Известий» приехали на границу РФ с Грузией, чтобы проверить распространяющиеся сообщения об образовавшихся там пробках. Однако в тот день журналисты никаких заторов не увидели.