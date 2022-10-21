LG Electronics опровергла перенос завода из России

Производитель бытовой техники LG Electronics не будет переносить свой подмосковный завод в Узбекистан или Казахстан. Об этом 21 октября компания заявила Business Post.

«LG Electronics не рассматривает возможность переноса своего российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщения российских СМИ беспочвенны», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» написал, что LG Electronics обсуждает возможность переноса производства из подмосковной Рузы. В качестве вариантов обсуждаются Узбекистан, где более дешевая рабочая сила, и Казахстан, где больше платежеспособных клиентов. Как утверждал источник, часть топ-менеджмента российского подразделения уже переехала в Ташкент.

18 марта сообщалось, что LG Electronics временно не будет поставлять свои товары в Россию. В компании заявили, что «обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей».

LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входила в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. Так западные компании отреагировали на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля.

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