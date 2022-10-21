Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Экономика
В Минэке России сообщили о планах достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году
Мир
Супруга Байдена поддержала его намерение вновь стать президентом США
Авто
Иранская компания Iran Khodro представила новый хетчбэк TF21
Мир
Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты
Мир
Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк
Мир
Лукашенко пригласил СБУ в Белоруссию
Общество
В Херсонской области опровергли информацию о минировании Каховской ГЭС
Происшествия
Автобус с 18 пассажирами опрокинулся при съезде в кювет под Мурманском
Мир
Министр обороны Британии Уоллес отказался от выдвижения в премьеры
Мир
Около 32 млн британцев испытывают трудности с оплатой счетов
Армия
Командующий Севфлотом указал на рост негативных тенденций в Арктике
Сюжет:

LG Electronics опровергла перенос завода из России

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производитель бытовой техники LG Electronics не будет переносить свой подмосковный завод в Узбекистан или Казахстан. Об этом 21 октября компания заявила Business Post.

Ввезти согласно этикетке: на рынке техники укрепились новые производители
Российские потребители с интересом покупают продукцию ранее неизвестных брендов

«LG Electronics не рассматривает возможность переноса своего российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщения российских СМИ беспочвенны», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» написал, что LG Electronics обсуждает возможность переноса производства из подмосковной Рузы. В качестве вариантов обсуждаются Узбекистан, где более дешевая рабочая сила, и Казахстан, где больше платежеспособных клиентов. Как утверждал источник, часть топ-менеджмента российского подразделения уже переехала в Ташкент.

18 марта сообщалось, что LG Electronics временно не будет поставлять свои товары в Россию. В компании заявили, что «обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей».

LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входила в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. Так западные компании отреагировали на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022