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Минстрой планирует применять отходы от ТЭЦ в строительстве

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Минстрой планирует применять золошлаковые отходы (ЗШО) угольных тепловых электростанций (ТЭС) в строительстве. Совещание по этому вопросу состоялось под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Об этом сообщает 21 октября пресс-служба министерства.

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«Применение такого рода материалов, конечно, необходимо. И инициатива по использованию золошлаков, с которой к нам пришел бизнес, конечно, поддерживается Минстроем России. Сегодня, для того чтобы их применение было востребовано, необходим комплексный подход — это и создание качественного рыночного продукта, обеспечение доступной логистической составляющей, его ценообразование и привлекательность для потребителей и, что особенно важно, стимулирование и активное вовлечение бизнеса в этот процесс», — отметил он.

По словам замглавы министра энергетики РФ Павла Сниккарса, работа по увеличению доли вовлечения золошлаков в хозяйственный оборот уже началась. Он отметил, что, по оценкам, ежегодный потенциал вовлечения золошлаков составляет порядка 25 млн т. К 2035 году правительство планирует достичь уровня утилизации золошлаков угольных ТЭС в 50%, добавил Сниккарс.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин напомнил в свою очередь, что в июле текущего года были приняты изменения и дополнения в закон «Об отходах производства и потребления», предусматривающие введение понятий «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье», установление требований к обращению со вторичными ресурсами, введение понятия «побочные продукты производства». Основная часть данных положений вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Кроме того, были приняты поправки в закон «О недрах», предусматривающие, в частности, использование золошлаковых отходов для ликвидации горных выработок и для рекультивации земель (за исключением восстановления плодородного слоя почвы). Эти поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

ЗШО — вторичные минеральные ресурсы, применяемые в качестве компонентов для изготовления бетонов для всех видов строительства. Золошлаки могут применяться при сооружении насыпей земляного полотна или строительстве укрепленных оснований дорожных одежд. В соответствии с ГОСТ 25100-2020 золошлаковый материал определен как техногенный грунт и может быть использован в качестве замены природного грунта в тех регионах, где существует дефицит природного материала или его добыча экономически невыгодна.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что применение золошлаковых материалов угольных ТЭС при строительстве автомобильных дорог — эффективный путь их масштабного использования.

В декабре прошлого года «Известия» узнали, что в России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные материальные ресурсы (ВМР). Соответствующий меморандум подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор. Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%. Так, в стройке будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы.

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